Milan-Udinese, i voti. Rebic è una furia, Becao sbaglia tutto

G. DONNARUMMA 6.5La sua partita inizia malissimo con l’uscita a vuoto su Lasagna in occasione del gol friulano, ma nella ripresa si riscatta con tre parate bellissime su Lasagna, Mandragora e Okaka.CONTI 6Regala l’assist a Rebic per l’1-1, ma si perde Lasagna sul 2-2.KJAER 5.5Lasagna gli va via in velocità. Mezzo voto in più quando salva in angolo sull’1-1.ROMAGNOLI 6Impetuoso quando cerca di andare in anticipo.THEO HERNANDEZ 7Uno dei migliori acquisti del Milan negli ultimi anni. Ancora in gol, ancora decisivo.CASTILLEJO 7Con il 4-4-2 lo spagnolo sembra rinato. Scatena il panico con la palla tra i piedi.KESSIE 5.5Nei primi 20’ l’Udinese spazza via il centrocampo rossonero. Poi l’ivoriano non aiuta molto nelle manovre offensive.BENNACER 5.5Fa fatica a costruire il gioco del Milan.BONAVENTURA 5Non trova mai il varco giusto e non si rende pericoloso. Sostituito all’intervallo da Rebic.IBRAHIMOVIC 6Troost-Ekong e Nuytinck cercano di fermalo, ma Zlatan crea comunque qualche grattacapo agli avversari.RAFAEL LEAO 6.5Nella ripresa è protagonista di qualche spunto interessante.REBIC 8Entra al posto di Bonaventura e segna il pareggio. Poi non si ferma mai, fino al gol vittoria firmato al 93’.PIOLI 7Indovina il cambio all’intervallo inserendo Rebic.MUSSO 5.5Prima del pari milanista, è bravo su un diagonale ravvicinato di Castillejo. Si fa sorprendere sul tiro al volo di Theo Hernandez.BECAO 4.5È quello che dei tre in difesa va più in difficoltà. Sbaglia lui sul 3-2 di Rebic.TROOST-EKONG 6Quando ci sono da murare le iniziative del Milan, non si arrende mai.NUYTINCK 6.5Bellissimo il duello con Ibrahimovic.STRYGEN LARSEN 7Approfitta nel migliore dei modi dell’uscita a vuoto di Donnarumma su Lasagna. Ed è suo l’assist del 2-2.DE PAUL 6Avvio gara perfetto, ma si perde quando il Milan inizia il pressing.MANDRAGORA 5.5Si mangia un gol sull’1-1 a pochissimi metri da Donnarumma.FOFANA 6.5Forte fisicamente. Bennacer e Kessie soffrono le sue iniziative.SEMA 5Castillejo fa un po’ quello che vuole.LASAGNA 7Quando ha la palla tra i piedi, dà la sensazione di poter creare scompiglio. Ed è lui a firmare il 2-2.OKAKA 5.5Si fa vedere solo quando impegna Donnarumma nella ripresa sull’1-1.GOTTI 6.5La sua Udinese resiste 93’ giocando una bellissima gara.