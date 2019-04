SEGUI LA DIRETTA

Milan e Udinese scendono in campo nell'anticipo della 30esima giornata di campionato. I rossoneri sono chiamati ad un pronto riscatto dopo le due sconfitte consecutive nel derby prima ed in casa della Sampdoria poi, per non compromettere quanto di buono fatto finora nella corsa per il quarto posto; i friulani, nonostante la vittoria di sabato sul Genoa, si ritrovano con soli 3 punti di vantaggio sulla terzultima posizione e devono dunque continuare a lottare per la permanenza in Serie A.Il Milan non aveva mai perso due volte di fila in questo torneo, e contro l'Udinese i rossoneri mirano a chiudere subito questa striscia negativa di risultati apertasi col derby e proseguita con la sconfitta di Marassi; i padroni di casa hanno vinto solo 1 degli ultimi 3 incontri con gli ospiti di questa sera a San Siro in Serie A, quello della scorsa stagione per 2-1 grazie ad una doppietta di Kalinic; nei due anni precedenti, un pareggio per 1-1 e una vittoria friulana con rete di Perica.