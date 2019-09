Milan, trattativa avanzata per Rebic. Fiorentina, Pedro in viaggio per l'Italia

Ante Rebic, attaccante dell'Eintracht Francoforte, si avvicina al Milan. Il club rossonero ha deciso di puntare in queste ultime, convulse, ore di calciomercato (chiusura domani ore 22:00) sull'ex viola, accostato nei giorni scorsi anche all'Inter. Il vicino trasferimento del croato (assente contro il Fortuna Dusseldorf) in Italia è buona notizia per la Fiorentina, che vanta il 50% sulla futura rivendita del calciatore valutato sui 30 milioni di euro. A proposito della società toscana, Pedro è in viaggio per l'Italia per sostenere le visite mediche e completare l'iter burocratico. Ieri notte, il ds Pradè ha chiuso la trattativa con il Fluminense sulla base di 13-14 milioni, più una percentuale sulla futura rivendita.





