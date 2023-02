Milan-Tottenham, a San Siro arriva Conte: «Che emozione tornare qui». Probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Quasi due anni dopo la festa scudetto con l'Inter, il 23 maggio 2021, Antonio Conte torna per la prima volta a San Siro per affrontare il Milan con il suo Tottenham, nell'andata degli ottavi di Champions. Con i nerazzurri dominò il campionato. Una squadra creata a sua immagine e somiglianza fin dal suo sbarco alla Pinetina nell'estate 2019: concreta, organizzata, maniacalmente attenta ai più piccoli particolari. La sua più grande impresa è stata quella di riportare lo scudetto sulla sponda nerazzurra del Naviglio, 11 anni dopo il Triplete di José Mourinho, entrando nel cuore dei tifosi, nonostante il suo passato da calciatore e allenatore della Juventus. Dopo la festa scudetto, però, l'addio all'Inter: cambiamenti, ridimensionamenti e necessità di cessione di alcuni giocatori, lo avevano fatto sentire non più in linea con le vedute societarie. Tanto che arrivarono le cessioni di Hakimi prima (al Psg), di Lukaku dopo (Chelsea). Ora c'è il Tottenham nel presente e il rientro in Italia nell'immediato futuro: «Tornare a San Siro mi provoca emozioni forti, ho trascorso due anni intensi, belli in cui siamo riusciti a fare qualcosa di importante con l'Inter. Affrontiamo i campioni d'Italia e sappiamo quanto è difficile vincere la Serie A. Sono stati straordinari», ha detto.

La missione

E ci sarà sicuramente un abbraccio tra Stefano Pioli e Conte. O almeno questo è quanto si intuisce dalle parole dell'allenatore rossonero: «Antonio è un grande tecnico, è uno dei pochi che mi ha chiamato dopo lo scudetto. Mi ha fatto molto piacere». Rientra Tomori, ma non Bennacer: «Quanto crediamo di vincere la Champions? Noi crediamo di poter passare questo turno. Pensiamo a fare un passo alla volta. Vincere la Champions sarebbe un sogno, ma è inutile pensarci ora».

Le probabili formazioni

MILAN (3-4-2-1): 1 Tatarusanu; 20 Kalulu, 24 Kjaer; 23 Tomori; 2 Calabria, 33 Krunic, 8 Tonali, 19 Theo Hernandez; 54 Saelemaekers, 17 Rafael Leao; 9 Giroud. All. Pioli

TOTTENHAM (3-4-3): 20 Forster; 17 Romero, 15 Dier, 33 Davies; 12 Emerson, 4 Skipp, 29 Sarr, 14 Perisic; 9 Richarlison, 10 Kane, 7 Son. All.: Conte

Arbitro: Schaerer (Svizzera).

Dove vedere Milan-Tottenham in tv e streaming

Il match, con calcio d'inizio alle ore 21:00 sarà trasmesso in chiaro su Canale 5, e sui canali Sky: Sky Sport 252, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213). In streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e Now Tv. Diretta testuale su ilmessaggero.it