Milan, Pioli sprona l'attacco: «Dobbiamo migliorare la nostra fase offensiva»

Il concetto resta lo stesso: il Milan ha il destino nelle sue mani. Ma il pareggio contro il Bologna a San Siro ha dato la sensazione che i bonus siano finiti per il Diavolo. Nelle ultime sette giornate i rossoneri – per vincere lo scudetto 11 anni dopo l’ultimo trionfo – dovranno cambiare atteggiamento e giocare sempre come se fosse una finale. A partire dalla trasferta di Torino di domani sera: «Con il Bologna abbiamo fatto una buona gara, senza però riuscire a vincere», ha detto Stefano Pioli in conferenza. Il tecnico dei granata, Ivan Juric, ha fatto i complimenti ai rossoneri per la prestazione: «Gli allenatori non guardano solo i risultati. Juric dà grande solidità alla sua squadra», ha aggiunto. E ancora: «Stiamo segnando poco? I grandi numeri ti dicono qualcosa, siamo consapevoli di migliorare in fase realizzativa. Abbiamo cercato di lavorare con maggiore precisione ed efficacia». L’anno scorso a maggio contro il Torino il Milan vinse 7-0: «Il Torino è diverso rispetto ad allora, sappiamo quanto sarà dura questa gara. In generale, tutte le squadre in stagione hanno dei momenti a top e altri dove sono in difficoltà». Sulla volata scudetto: «Dobbiamo giocare con le nostre caratteristiche ed esaltare le nostre qualità. Pobega? Ha fatto sicuramente bene, ma non è il momento adatto per palare della prossima stagione. Quelle che saranno le scelte future, le vedremo tra un po’». Col Bologna ci sono stati altri fischi per Kessie: «Non ho parlato con lui di quell’episodio, ma anche lui è concentrato come tutti». Infine, sul campionato: «Per noi è un privilegio essere qui».

APPROFONDIMENTI PREMIER LEAGUE Premier League, Manchester City-Liverpool: probabili formazioni...