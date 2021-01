PAGELLE MILAN

G. DONNARUMMA 6

Il Torino ha poche idee in fase offensiva.

CALABRIA 6

Gioca una gara ordinata.

KJAER 7

Autoritario quando chiude su Belotti.

ROMAGNOLI 6

Soffre le incursioni di Verdi e si becca pure un giallo.

THEO HERNANDEZ 7

Sfonda e viene atterrato da Izzo. Sfonda una seconda volta e arriva il gol di Rafael Leao.

TONALI 6

Rientra dalla squalifica, soffre poco.

KESSIE 7

Raddoppia su rigore, ma tira addosso a Sirigu la palla del 3-0.

CASTILLEJO 6

Prova a creare superiorità numerica.

BRAHIM DIAZ 7

Assist per Rafael Leao e rigore conquistato. Meglio di così…

HAUGE 5.5

Appare più timido rispetto a inizio stagione.

RAFAEL LEAO 7

Grande protagonista in questo periodo d’emergenza. Mezzo punto in meno per il giallo che gli vale la squalifica per Cagliari.

DIOGO DALOT 5.5

In affanno perché il Torino dalla sua parte si fa vedere spesso.

CALHANOGLU 6

Sembrava non dovesse giocare, invece trotterella per mezz’ora.

PIOLI 7

Il Milan si rialza subito e in attesa delle rivali vola a +4.

PAGELLE TORINO

SIRIGU 6

Incerto nelle uscite, ma evita il terzo gol del Milan respingendo una conclusione di Kessie.

IZZO 5.5

Troppo impetuoso. In ritardo sul vantaggio firmato da Rafael Leao.

LYANCO 5.5

Inizia bene, ma centralmente il Milan passa troppe volte.

BREMER 6

Prova a farsi vedere in attacco.

SINGO 6

Tiene botta a Theo Hernandez.

LUKIC 5

Perde troppi palloni in mezzo al campo.

RINCON 6

Prova a farsi sentire. Ammonito, sarà squalificato contro lo Spezia.

GOJAK 5

Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni.

RODRIGUEZ 6

Sfiora il gol dell’ex centrando una traversa su punizione.

VERDI 6

Prova a creare spazi, ma senza successo.

BELOTTI 5.5

Sgambetta Brahim Diaz in area, causando il rigore del 2-0.

LINETTY 5.5

Con lui in campo il Toro spera di avere una marcia in più.

ZAZA 6

Vuole creare un po’ di scompiglio.

MURRU 6

Si piazza a sinistra nella difesa a quattro.

GIAMPAOLO 5

Il Torino rinuncia ad attaccare per tutto il primo tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA