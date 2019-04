Gattuso: «Il Milan non riesce a reagire e io sono il primo responsabile»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Oggi la squadra ha fatto quello che doveva fare, abbiamo pagato l'episodio. Stiamo facendo fatica e dobbiamo analizzare bene il momento, non riusciamo a reagire, neanche in allenamento. Il responsabile sono io e cerco di essere sempre onesto» così l'allenatore delcommenta il ko con il. «Ci impegniamo ma facciamo fatica - ha aggiunto - è venuto a mancare l'entusiasmo. Il mio futuro? Dipende tutto dai risultati, al momento stiamo facendo fare brutta figura ad una squadra storica».«I gol presi su ripartenze? Mentalmente siamo troppo preoccupati e non stiamo bene e non soltanto fisicamente - ha aggiunto Gattuso -. Fino al loro gol non ricordo occasioni del Toro, poi la partita è svoltata. A noi mancano la tranquillità e i risultati, sembra che certe volte ce l'andiamo a cercare da soli, come a Parma e come stasera. Dobbiamo commettere meno errori possibili». «Ho visto una squadra viva e dobbiamo ripartire da questo - ha sottolineato il tecnico rossonero - Erano anni che a 5 gare dalle fine non ci giocavamo la Champions, possiamo crescere, ho commesso errori e devo migliorare se vorrò continuare a fare questo lavoro. Siamo giovani, dobbiamo correggere i nostri errori. Lavorare sui dettagli? Si può lavorare sulla postura del corpo, su come si vuole attaccare e costruire, serve tempo per far cambiare carattere ai calciatori. Si può lavorare sui concetti».