Milan, è il Tonali day: visite e firma. Tatarusanu sarà il vice Donnarumma

Ultimo aggiornamento: 13:49

«Colpa delle favole». È l’annuncio social di, centrocampista nato nel 2000, che questa mattina alla clinicaha svolto le visite mediche e ora si attendono firma e ufficialità per il nuovo centrocampista del, da sempre tifoso rossonero. «è il mio idolo», aveva detto qualche mese fa, tanto che ieri sera lo ha chiamato chiedendogli il permesso di poter indossare la maglia numero 8, quella di Rino appunto.è l’epilogo felice del blitz del club di via Aldo Rossi (accordo trovato con 10 milioni di prestito oneroso, 15 il riscatto e 10 di bonus legati a presenze e obiettivi), che è riuscito a strapparlo, frenati dalle trattative per. Da ricordare che in questi giorni l’ex giocatore delera rimasto in isolamento dopo essere venuto a contatto con alcune persone positive al coronavirus, ma il doppio tampone che ha effettuato ha dato esito negativo. Così ha ricevuto il via libera a spostarsi. Ed ecco l’arrivo a Milano. Ora potrà giocare la sua prima partita con il Milan in amichevole: lo scherzo del destino è che sarà proprio contro il Brescia. Intanto, preso anche il. Si tratta di, portiere rumeno classe 1986, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Lione. Prenderà il posto di Begovic e firmerà un contratto di tre anni. Tatarusanu ha già giocato in Serie A, con la maglia della Fiorentina tra il 2014 e il 2017, ma non ha incrociato Pioli a Firenze.