Milan-Todibo, col Barça si tratta sulla formula. La Fiorentina accelera per Cutrone

Un altro passo verso la meta, aspettando il sì definitivo delalla formula del trasferimento. Dopo il blitz di ieri in Spagna del dsè più vicino al Milan, ma bisognerà ancora lavorare per arrivare alla fumata bianca. Come è noto, il club blaugrana non vuole perdere il controllo sul giovane centrale e lo stesso calciatore preferirebbe rimanere di proprietà di una squadra prestigiosa come quella blaugrana. Ecco che, dopo il no al prestito secco, le parti cercano un'intesa sulla base di un prestito con riscatto e controriscatto in favore del Barcellona. Ore di attesa anche a Napoli. Il club azzurro ha offerto 18 milioni di euro più bonus per chiudere l'affare Lobotka. Il regista vuole fortemente la maglia dei campani. Un desiderio confermato anche dal tecnico del Celta Vigo, Oscar Garcia: «È distratto dal calciomercato, voglio solo gente concentrata sulla squadra».Ha ancora più fretta la Fiorentina. Il club viola sta cercando di definire il trasferimento di. L'attaccante ex Milan non è rimasto soddisfatto del suo impiego in Inghilterra con la maglia dele pertanto è disposto a tornare, con la formula del prestito e diritto di riscatto sui 15 milioni di euro.