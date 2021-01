Anche il Milan perde pezzi: positivi Krunic e Rebic, saltano la Juve

Casi di coronavirus anche nel Milan. Dopo le positività di Alex Sandro e Cuadrado, ne sono spuntate fuori anche due tra i rossoneri. Si tratta di Krunic e Rebic. Due avrebbero giocato titolari nel big match contro la squadra di Andrea Pirlo.

A comunicarlo lo stesso club rossonero: «Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri in previsione della gara contro la Juventus. I giocatori, asintomatici, sono rimasti in isolamento a domicilio dove oggi è stato prelevato un secondo tampone di controllo. Le autorità sanitarie sono state prontamente informate. Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ad ulteriore test in data odierna con esito negativo».

Per Stefano Pioli è emergenza a centrocampo (out anche Bennacer per infortunio e Tonali per squalifica) e in attacco dove già mancano per infortunio sia Ibrahimovic sia Saelemaekers.

