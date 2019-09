Taribo West: «Via dal Milan per colpa della mafia»

«La mafia ha fatto tutto ciò che era in suo potere per assicurarsi che me ne andassi via dal Milan. Sulla stampa hanno scritto una storia falsa dicendo che ero infortunato, nel disperato tentativo di mandarmi via da Milano. I dottori sono stati corrotti per dire che ero infortunato, ma non era affatto vero. Lo hanno fatto perché ritenevano impensabile che un giocatore africano potesse prendere il posto di uno dei tre difensori che già c'erano».

Sono le rivelazioni dell'ex difensore nigeriano del Milan Taribo West, in un'intervista concessa a "Score Nigeria", sul suo periodo al Milan nel 2000. «Il Liverpool sembrava disposto a prendermi, ma l'affare saltò e dovetti accontentarmi del trasferimento al Derby County», ha aggiunto l'ex difensore.





© RIPRODUZIONE RISERVATA