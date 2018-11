L'entusiasmo cresce, ma Gattuso deve curare ancora molti malanni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vittoria al 91’ contro il Genoa e l’aggancio in classifica alla Lazio, quarto posto con vista Champions, regalano entusiasmo ma non cancellano i malanni del Milan. I rossoneri, in campionato, prendono gol da 16 partite di fila. L’ultima volta senza subire reti risale al 15 aprile 2018 nello 0-0 di San Siro contro il Napoli. Troppo tempo davvero. Poi, tantissime reti incassate: quest’anno sono già 14 nelle prime 10 giornate. Non benissimo per una squadra che lotta per tornare nella massima competizione continentale e che in estate ha avuto in Caldara uno dei colpi di mercato insieme a Higuain. Invece, qualche mese dopo l’ex juventino è stato utilizzato pochissimo, per poi fermarsi per la pubalgia e ora per una lesione al tendine di Achille. Ma a preoccupare Rino Gattuso c’è anche l’infortunio di Biglia. L’argentino è stato sostituito da Bakayoko: il francese gioca ancora a corrente alternata.Buoni i recuperi in mezzo al campo, ma ancora tanti gli errori. Come quello che ha spianato la strada al pareggio rocambolesco del Genoa. Se al ko di Biglia, si aggiungono quello di Bonaventura e le scarse prestazioni di Calhanoglu, i pensieri per Rino aumentano. Certo, ci sono anche le note positive: il carattere, la reazione, la voglia di vincere. Un Suso straripante che, oltre alle già apprezzate doti di assistman, sta mettendo in mostra anche un'inedita concretezza sotto porta. E non solo: il secondo migliore attacco della serie A. Il Milan ha segnato 20 gol, uno in meno della Juventus e uno in più del Napoli, da tempo famoso in Italia e in Europa per il suo gioco ultra offensivo.