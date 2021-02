PAGELLE MILAN

G. DONNARUMMA 7.5

Non può nulla sul diagonale di Ben, ma fa una parata incredibile su Sanogo junior.

CALABRIA 5

Anche lui va spesso in difficoltà.

TOMORI 6

Al momento, è il difensore più in forma del Milan.

ROMAGNOLI 5

Non è impeccabile sul pareggio dello Stella Rossa.

DIOGO DALOT 5.5

Calcia addosso a Borjan sul finire del primo tempo.

MEITE 5

In ritardo e troppo impetuoso.

KESSIE 6

La solita freddezza dagli 11 metri.

CASTILLEJO 5.5

Sempre presente in Europa League, ma non sempre pericoloso.

KRUNIC 5

Non dà mai il suo contributo in fase offensiva.

CALHANOGLU 5

Da inizio 2021 non è più il giocatore decisivo ammirato nel post lockdown.

RAFAEL LEAO 5

Inesistente per 45’. Fa posto a Ibrahimovic all’intervallo.

IBRAHIMOVIC 6

Il suo ingresso in campo si sente.

REBIC 5

Sbaglia in avvio ripresa il gol del 2-1.

THEO HERNANDEZ 6

Prova a fare il suo.

SAELEMAEKERS 6

Aiuta di più rispetto a Castillejo.

PIOLI 5.5

Il suo Milan è in difficoltà. Non proprio una bella notizia in vista della gara dell’Olimpico contro la Roma di domenica.

PAGELLE STELLA ROSSA

BORJAN 6.5

All’andata era stato tra i peggiori, stavolta si fa apprezzare con qualche intervento interessante.

PANKOV 6

Gioca in maniera ordinata.

DEGENEK 6.5

Controlla la sua zona del campo senza problemi.

SANOGO JUNIOR 6

Non si fa sorprendere.

GAJIC 6

Non tira mai indietro la gamba.

KANGA 6.5

In mezzo al campo si fa sentire.

SRNIC 5.5

Si becca l’ammonizione al 45’ perché a tratti non è lucido nell’anticipo.

GOBELIJC 4

Suo il fallo di mano in area che causa il rigore del Milan. E si divora il possibile 1-2. Infine, viene espulso lasciando la Stella Rossa in 10.

BEN 7

Incrocio su punizione e gol del pareggio.

IVANIC 6.5

Buoni spunti e quando va al tiro spaventa il Milan.

FALCINELLI 6

Prova a tenere alta la squadra.

PETROVIC 6

Qualche esitazione di troppo.

STANKOVIC 6.5

La sua Stella Rossa se la gioca fino alla fine.

