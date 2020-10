Milan-Spezia, le probabili formazioni. Colombo torna titolare

Dopo le fatiche di Europa League, il Milan affronterà domani lo Spezia a San Siro. Ancora assente Zlatan Ibrahimovic (tornerà dopo la sosta), in attacco torna il bay Colombo, davanti altridente Saelemaekers-Calhanoglu e Brhaium Diaz. In difesa, continua l'assenza di Romagnoli, conferma per la coppia Gabbia_Kjaer.



Nello Spezia, euforico per la prima vittoria della sua storia in serie A, l'attacco sarà ancora poggiato tutto su Galabinov (tre reti in due gare) che nel tridente offensivo avrà ai fianchi Verde e Gyasi.



Le probabili formazioni



MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Colombo



SPEZIA (4-3-3): Rafael; Ferrer, Chabot, Erlic, Ramos; Bartolomei, M. Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi





