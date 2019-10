Milan-Spal, le pagelle: Paquetà prova a dare la scossa, male Castillejo e Calhanoglu

Ultimo aggiornamento: 23:31

G. DONNARUMMA 6Compie una sola parata, facile. Quella sulla conclusione da fuori di Petagna.DUARTE 6Da terzino va in difficoltà quando viene pressato. Spostato al centro, è bravo a chiudere su Floccari in una ripartenza della Spal.MUSACCHIO 5.5A tratti in affanno quando deve duellare con Petagna.ROMAGNOLI 6È l’unico che cerca di tenere a galla il reparto difensivo.THEO HERNANDEZ 6Suo il cross per Castillejo, ma è l’unica volta che supera Cionek.PAQUETÀ 6.5Le uniche iniziative del Milan arrivano dai suoi piedi.BENNACER 5Lotta in mezzo al campo, ma perde troppi palloni che rischiano di inguaiare i rossoneri.KESSIE 5Troppi errori in fase di impostazione.CASTLLEJO 5Centra la traversa a meno di un metro da Berisha. Disordinato.PIATEK 5.5Nella notte di Halloween si traveste da fantasma. Ha il merito di farsi stendere da Vicari al limite dell’area.CALHANOGLU 5Non si rende mai pericoloso. Nessuna giocata interessante da parte sua.CALABRIA 5.5Spesso in ritardo. Regala alla Spal due punizioni da posizione pericolosa.SUSO 7Fischiato alla lettura delle formazioni, entra in campo e risolve il match segnando su punizione.PIOLI 6Manda Suso in panchina, ma è lo spagnolo poi a regalargli la sua prima vittoria sulla panchina del Milan.BERISHA 6Reattivo sia su una conclusione di Paquetà sia sul diagonale di Calhanoglu.CIONEK 6.5Prende le misure ed esce a testa alta dal duello con Theo Hernandez.VICARI 5.5Ha la meglio su Piatek, ma è lui a stenderlo dal limite. Dalla punizione arriva il gol di Suso.TOMOVIC 6.5Non ha problemi nel contrastare Castillejo.STRAFEZZA 6.5Gioca in maniera rapida, senza patemi.MISSIROLI 6Non si arrende quando c’è da fare a sportellate.MURGIA 6Bravo quando va in pressing sui portatori di palla rossoneri.KURTIC 6Pochi inserimenti offensivi da parte sua.RECA 6Controlla la sua zona senza preoccupazioni.FLOCCARI 6Manda sul fondo un colpo di testa sugli sviluppi di un angolo.PETAGNA 6Da solo tiene in apprensione l’intera difesa del Milan. Si sposta dalla barriera sul calcio piazzato di Suso facendo passare il pallone.SEMPLICI 6.5Si arrende soltanto alla punizione di Suso.