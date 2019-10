Milan-Spal, dalle 21.00 La Diretta le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono quasi 62 anni e mezzo che la SPAL non vince a San Siro: l'ultima volta, e unica nei 18 precedenti, lo 0-1 del 9 giugno 1957 grazie al gol di Di Giacomo; l'ultimo pareggio 9 anni più tardi, 1-1 con vantaggio rossonero di Rivera e gol di Muzzio per i ferraresi. L'anno scorso fu 2-1 per i rossoneri, che ribaltarono il vantaggio di Petagna grazie a Castillejo e a Higuain nel secondo tempo.(4-3-3) Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Bennacer, Kessiè; Suso, Piatek, Calhanoglu. All: Pioli(3-5-2) Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Missiroli, Murgia, Kurtic, Reca; Paloschi, Petagna. All: SempliciMilan e SPAL chiudono a San Siro il programma della 10a giornata di Serie B col posticipo del giovedì sera. Ultima chiamata per i rossoneri, reduci dall'ennesima delusione di questo tremendo inizio di campionato, il 2-1 subito all'Olimpico per mano della Roma: questa sera i 3 punti non devono sfuggire ai ragazzi di mister Pioli; alla ricerca di certezze anche la squadra guidata da Semplici, a quota 7 in classifica dopo il pur positivo pareggio col Napoli nel match giocato domenica scorsa.