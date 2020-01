Pioli: «In crescita singoli e squadra»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pioli e Semplici hanno due espressioni agli antipodi. Il tecnico del Milan vede la luce alla fine del tunnel e si gode due successi consecutivi, quello della Spal invece non ha ancora assaporato la vittoria in questo 2020. «Adesso cavalchiamo l'entusiasmo», l'ordine di Pioli alla squadra, capace di raggiungere il Torino ai quarti di finale con un secco 3-0: «Cavalcare l'emotività è determinante, arrivavamo dai tre punti a Cagliari e infatti oggi abbiamo giocato con più coraggio». Pioli annota i progressi («cresce la squadra e quindi crescono i singoli, poi la crescita dei singoli aiuta la squadra»), apprezza la prestazione («mi è piaciuta la risposta di tutti, ne ero certo perché vedo il giusto atteggiamento») e si gode l'atmosfera dei 32mila di San Siro: «È stata una bella serata». Piatek è tornato al gol che su azione mancava da tre mesi («si fa sempre trovare pronto e può giocare al fianco di Ibra, è una soluzione in più»), Suso ha raccolto qualche applauso dopo gli iniziali fischi («ho apprezzato l'atteggiamento della curva, ora lui deve reagire di carattere»), Antonio Donnarumma si è dimostrato un amuleto (tre presenze, tre vittorie, tre volte a porta inviolata) eppure il mercato incombe: «Se avremo la possibilità di migliorare la rosa, lo faremo».