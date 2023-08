Milan, Pioli sfida il Torino ma pensa a Lukaku: «Il club saprà cogliere le occasioni»

Debutto a San Siro per il Milan, che lunedì 21 agosto ha esordito in questa stagione con la vittoria di Bologna (2-0) grazie ai gol di Giroud e Pulisic. Adesso arriva il Torino davanti a più di 70 mila spettatori. I rossoneri ripartono dal Dall’Ara: «Per noi non è una sorpresa che lo stadio sia così pieno», ha detto Stefano Pioli. E ancora: «La cosa migliore vista a Bologna è la disponibilità dei giocatori. Abbiamo corso tantissimo, forse non benissimo, ma i miei si sono sacrificati molto e questo è importante».

Nelle ultime ore si parla di Lukaku: «Da allenatore vorrei che il mercato finisse prima del campionato. Romelu? Sono concentrato sulla gara di domani. In generale, il club saprà cogliere le situazioni migliori». Il Milan si aggrappa a Rafael Leao: «Cresce ogni anno, partecipa molto e sta lavorando in modo continuo. Vorrei facesse qualche rincorsa in meno perché mi piacerebbe avesse la miglior posizione possibile quando attacchiamo». E sul Torino: «I nuovi saranno sicuramente impressionati a giocare a San Siro.

Domani affrontiamo una squadra che nelle ultime quattro trasferte dell’ultimo campionato ha raccolto quattro vittorie. Ma noi sappiamo come affrontare queste gare».

Sulla rosa che ora ha 30 giocatori: «Mio numero ideale? Meno di 30. Vorrei una squadra con doppi ruoli più giovani che possono crescere. Direi, quindi, 25 giocatori con i tre portieri. Più, appunto, i giovani». Infine, un paragone sul Milan dell’anno scorso: «Fare confronti è sempre difficile, mi piace il gruppo che sto allenando».