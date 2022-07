Milan, serve qualità: Ziyech e De Ketelaere. Napoli, pericolo Bayern Monaco per Osimhen. Ufficiale il rinnovo di Quagliarella con la Sampdoria

Priorità all’esterno destro e al trequartista. Il Milan lavora su questi due fronti. Tratta con il Chelsea il prestito di Ziyech (con i Blues che dovrebbero partecipare a una piccola parte dell’ingaggio) e con il Bruges per De Ketelaere, che costa 35 milioni di euro. Sono i due acquisti di qualità che si augura Stefano Pioli. Sullo sfondo resta Dybala, messo in stand by dall’Inter, che intanto abbraccia Bellanova (ha svolto le visite mediche) e sta per salutare Vidal e Sanchez.

APPROFONDIMENTI TRIGORIA Roma, Matic: «Volevo ritrovare Mourinho. Avevo della... CALCIOMERCATO Calciomercato Roma, pronto l'assalto a Isco. Dalla Spagna:... SPETTACOLI De Rossi super papà a spasso con le figlie in Centro

Oltre a Skriniar, promesso sposo con il Psg per 70 milioni di euro. La Juventus, che ha iniziato il raduno con qualche giovane e alcuni big (tra i quali Chiesa, convalescente), aspetta Di Maria e Pogba e tratta la cessione di de Ligt al Chelsea per 80 milioni di euro. Da Londra fanno sapere che vorrebbero abbassare la cifra inserendo magari nella trattativa Jorginho, giocatore che piace molto a Massimiliano Allegri. Se parte l’olandese, i bianconeri potrebbero lanciarsi su Bremer (sfida all’Inter), Koulibaly e Gabriel dell’Arsenal. Il Napoli rischia di perdere Osimhen, corteggiato dal Bayern Monaco. I bavaresi, in giro per l’Europa, stanno cercando un sostituto di Lewandowski. Il Monza non si ferma più. Ha preso in prestito Pessina dall’Atalanta. Avrà la fascia di capitano: mercoledì le visite mediche. Ufficiale il rinnovo di un anno di Quagliarella con la Sampdoria e quello di Tudor come nuovo allenatore del Marsiglia.