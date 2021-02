Milan, segna Ibrahimovic contro il Crotone e ora sono 500 i gol con i club

Pomeriggio speciale per Zlatan Ibrahimovic che al minuto 30 sblocca il risultato e segna al Crotone, raggiungendo i 500 gol in carriera con le squadre di club. Triangolazione con Rafael Leao e destro dello svedese nell'angolino nella porta di Cordaz. In questa stagione sono 15 le reti dello svedese su 17 gare, è il sigillo numero 82 totale con la maglia rossonera. Pensare che il 30 ottobre 1999 con la maglia del Malmoe, dove è nato, aveva segnato il suo primo gol da professionista, dopo 3' dal suo ingresso in campo. In Svezia ha segnato 18 reti, poi in Olanda sono 48 con l'Ajax tra Eredivisie, coppe europee e tornei nazionali. Arriva in Italia e in due anni alla Juventus ne firma 26, poi 66 all'Inter. Non finisce qui. Sono 22 al Barcellona, mentre 156 al Psg con la stagione 2015-2016 che termina a quota 50. Infine, Ibrahimovic segna 29 volte con il Manchester United e 53 con i Los Angeles Galaxy.

Ultimo aggiornamento: 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA