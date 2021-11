Milan-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Il Milan è atteso dall'esame Sassuolo. Dopo la vittoria in extremis contro l'Atletico Madrid, in Spagna, in Champions League, la squadra di Stefano Pioli, che proprio venerdì ha firmato il rinnovo di contratto, cercherà l'allungo in Serie A, complice anche la sfida del Napoli contro la Lazio che potrebbe riservare brutte sorprese a Luciano Spalletti (o anche no). E quindi conterà vincere, per continuare a sognare. Ecco, le probabili formazioni.

Sassuolo-Milan, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): 47 Consigli; 22 Toljan, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 77 Kyriakopoulos; 16 Frattesi, 8 Maxime Lopez; 25 Berardi, 23 Traoré, 92 Defrel; 18 Raspadori. All. Dionisi

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 25 Florenzi, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 Theo Hernandez; 4 Bennacer, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 10 Brahim Diaz, 17 Rafael Leao; 11 Ibrahimovic. All. Pioli

Dove vederla in tv e diretta streaming

Il posticipo serale Milan-Sassuolo sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.