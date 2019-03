Milan-Sassuolo, le pagelle: Donnarumma è decisivo, Boga intimorisce i rossoneri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

G. DONNARUMMA 7Si conferma in uno stato di forma stratosferico. Bellissima (e decisiva) la parata su Djuricic sullo 0-0.CALABRIA 6.5Stavolta parte con il freno a mano tirato, poi si sveglia ed è micidiale nelle ripartenze.MUSACCHIO 6Ci mette del suo sul gol del vantaggio.ROMAGNOLI 6.5Anticipato da Djuricic, ma gioca un’ottima ripresa.RODRIGUEZ 5.5Lirola e Berardi lo sorprendono in più occasioni.KESSIE 5.5Non sta benissimo e si vede. Perde troppi palloni. Sbaglia il gol del 2-0.BAKAYOKO 5Questa volta non è la solita diga.PAQUETÀ 6.5Fa entrambe le fasi, sbagliando poco.SUSO 5.5Da lui arrivano pochissimi palloni.PIATEK 5.5Demiral sa come fermarlo. Costringe Consigli al fallo da rosso.CALHANOGLU 5.5Più propositivo di Suso, ma sbaglia troppo.BIGLIA 6Prende il posto di Bakayoko e cerca di mettere ordine nel centrocampo rossonero.GATTUSO 6.5Conquista una vittoria soffertissima e sorpassa l’Inter in classifica.CONSIGLI 4Sciagurato il fallo su Piatek che gli vale il rosso. Lascia il Sassuolo in 10 proprio quando gli emiliani stavano giocando un’ottima partita.LIROLA 5.5Bene in fase offensiva, sfortunato sull’autorete.DEMIRAL 7Il giovane turco fa una cosa che non è riuscita a molti: fermare Piatek.FERRARI 6.5Prima gara del 2019 e non delude.PELUSO 6Spostato in fascia, a volte soffre le avanzate di Calabria.SENSI 6.5Obiettivo del Milan, non sfigura in quello che potrebbe essere il suo stadio.MAGNANELLI 6In mezzo al campo perde pochi palloni.LOCATELLI 6Prova a impensierire Donnarumma con un tiro da fuori area.BERARDI 5.5A questo Sassuolo sarebbe servito un suo guizzo.DJURICIC 6Brillante quando anticipa Romagnoli. Solo una bellissima parata di Donnarumma gli nega il gol.BOGA 6.5Perde un po’ di palloni, ma con la palla tra i piedi è il più pericoloso. Colpisce un palo e segna, seppur in fuorigioco.BOURABIA 6Prova a dare una scossa.PEGOLO 6.5Bravissimo sulla conclusione di Kessie.DE ZERBI 6Il suo Sassuolo ce la mette tutta, ma non basta.