Milan-Sampdoria, i voti: Gigio salva i rossoneri, Gabbiadini sbaglia tanto. Ibra non incide

G. DONNARUMMA 7.5Salva il Milan da un’altra sconfitta parando a inizio ripresa il tiro di Gabbiadini, per poi ripetersi su Linetty.CALABRIA 5Preferito a Conti, non si fa valere.MUSACCHIO 5.5Gabbiadini va via in un paio di occasioni.ROMAGNOLI 6Cerca di coprire le falle della difesa rossonera.THEO HERNANDEZ 6La solita spinta in fascia ed è provvidenziale nel dare fastidio a Gabbiadini.KRUNIC 5Sbaglia davvero molto, da rivedere.BENNACER 6.5Il migliore dei tre in mezzo. Prova a far girare il pallone.BONAVENTURA 5Questa volta fallisce anche lui.SUSO 4.5Continua il suo momento buio al Milan.PIATEK 5Il polacco adesso sente la pressione dell’arrivo di Zlatan.CALHANOGLU 6Cerca di dare la scossa, ma senza successo.IBRAHIMOVIC 6Torna in serie A dopo 2.794 giorni e fa già qualcosa in più di Piatek.RAFAEL LEAO 5.5Accanto a Ibrahimovic può fare bene, ma pesa il suo errore davanti ad Audero su assist di Musacchio.PIOLI 5.5Non riesce a rifarsi dalla pesante sconfitta rimediata prima di Natale contro l’Atalanta.AUDERO 6Nelle poche conclusioni del Milan, si fa trovare pronto.BERESZYNSKI 6Non ha problemi nel controllare la sua posizione.CHABOT 7Provvidenziale nel primo tempo su Suso.COLLEY 6.5Non si fa superare da nessuno, nemmeno da Zlatan.MURRU 6Suso non è in ottime condizioni e lui sbaglia poco.THORSBY 6.5In mezzo al campo è un motorino.VIEIRA 6.5Molte giocate intelligenti e si fa vedere nell’area rossonera.LINETTY 6.5Ha una bella occasione, ma trova Donnarumma sulla sua strada.RAMIREZ 6Giusto in tempo per duellare con la difesa del Milan, poi esce al 30’ del primo tempo per infortunio per fare posto a Depaoli, che si arrende già dopo 12’.GABBIADINI 5Sbaglia due gol, uno clamoroso.QUAGLIARELLA 5.5Si sbatte, ma non riesce a impensierire il Milan.JANKTO 6In mezzo al campo corre molto. Segna, ma Gabbiadini era in fuorigioco.RANIERI 6La sua Sampdoria avrebbe meritato qualcosina di più.