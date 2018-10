Milan-Sampdoria, le pagelle: Suso inventa, Calabria sbaglia tanto

Ultimo aggiornamento: 20:08

G. DONNARUMMA 6Vede partire dopo il rasoterra di Saponara e si ritrova Quagliarella da solo in area.CALABRIA 5Male su Saponara, malissimo su Quagliarella.MUSACCHIO 5Sul primo gol viene saltato secco da Quagliarella.ROMAGNOLI 5.5In ritardo sull’azione del secondo gol della Sampdoria.RODRIGUEZ 6Conquista la sufficienza con la palla a Suso nell’azione del 3-2.SUSO 7.5Suo l’assist a Cutrone per il momentaneo 1-0 e sua la rete della vittoria che salva la panchina di Gattuso.KESSIE 6Prova a fare sportellate a centrocampo, anche se a volte va in confusione.BIGLIA 6Corre tantissimo e va spesso in anticipo sui portatori di palla blucerchiati.LAXALT 6.5Per lui è un derby, visto il suo passato al Genoa. Ci mette lo zampino (anzi, la testa) sul gol del 2-2.HIGUAIN 7Accetta i consigli di Gattuso e gioca con più tranquillità. Suo il 2-2: settimo centro stagionale.CUTRONE 7.5Gol e assist. Deve giocare di più.GATTUSO 7Quando lo speaker legge il suo nome, San Siro gli regala un boato. Lui ricambia con una vittoria preziosa.AUDERO 5.5Si fa sorprendere dal cross di Suso.BERESZYNSKI 5È lui a perdersi Cutrone sull’1-0 del Milan.TONELLI 5Spaesato sulla rete di Higuain.ANDERSEN 4.5Sbaglia tantissimo, poco lucido.MURRU 5Va in difficoltà quando Suso lo punta. Esce già al 29’ del primo tempo per infortunio.PRAET 6.5Bellissimi i suoi recuperi nella trequarti.EKDAL 6Prova a difendere quando il Milan attacca.LINETTY 6.5Non si tira mai indietro quando c’è da duellare.SAPONARA 7Sente tantissimo questa partita vista la sua sfortunata esperienza al Milan di qualche anno fa. Realizza l’1-1 e regala un assist molto bello a Quagliarella.QUAGLIARELLA 6.5Segna al Milan dopo 8 anni. Eterno.DEFREL 6Sempre nel vivo del gioco.SALA 5Anche lui, come Murru, in difficoltà quando deve lottare con Suso.KOWNACKI 5.5Non dà il suo contributo.GIAMPAOLO 6Una bella Sampdoria, nonostante la sconfitta.Salvatore Riggio