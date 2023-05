Milan-Samp 5-1: Leao, Giroud (tripletta) e Brahim Diaz spingono i rossoneri a -1 dalla Lazio

Sabato 20 Maggio 2023, 22:36







Il Milan torna a vincere con il 5-1 rifilato alla Sampdoria grazie a un gol di Rafael Leao, alla tripletta di Giroud e al sigillo di Brahim Diaz. Un successo che serve ai rossoneri per ripartire dopo la cocente delusione per l’eliminazione in Champions contro l’Inter e per salire a 64 punti in classifica a -1 dalla Lazio e a -2 dai nerazzurri, domani in campo con Udinese e Napoli. Il Diavolo deve restare aggrappato al quarto posto: troppi i punti buttati al vento, soprattutto in questo 2023 e con le piccole. Il Milan parte subito forte e sblocca il risultato con Rafael Leao al 9’, ma subisce il pareggio di Quagliarella. Rimette subito le cose a posto Giroud con un bel colpo di testa, su cross di Brahim Diaz. Il francese si ripete dal dischetto dopo il rigore conquistato da un devastante Rafael Leao, completamente ristabilitosi dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare l’andata dell’euroderby. Tra l’altro il francese non segnava una doppietta in campionato dal 22 maggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo, nella gara del 19° scudetto. Nella ripresa i rossoneri dilagano prima con Brahim Diaz, che appoggia in porta un assist di Tonali e poi ancora con Giroud, alla sua prima tripletta in rossonero. Stefano Pioli può dunque sorridere per aver ritrovato i tre punti, i gol dei suoi attaccanti e le giocate del suo 10. Con due assist e un gol Brahim Diaz manda più di un segnale alla società che in estate vorrebbe riscattarlo definitivamente dal Real Madrid. Ancora due gare e i rossoneri potranno conoscere il loro destino. L’obiettivo è andare in Champions.