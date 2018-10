Milan-Sampdoria alle 18 La Diretta Gattuso, panchina a rischio

Ultimo aggiornamento: 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Milan cerca il riscatto, dopo il derby perso la scorsa settimana nei minuti di recupero che brucia ancora, e ospita questo pomeriggio a San Siro la Sampdoria nella gara delle ore 18. I blucerchiati vengono invece dal pareggio casalingo per 0-0 con il Sassuolo nel posticipo del lunedì sera e cercano punti per tenersi stretti il 5º posto in classifica occupato prima dell'inizio di questa giornata di campionato.