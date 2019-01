Ufficiale, Genoa-Milan si giocherà lunedì alle 15

Nessun nuovo cambio di orario per Genoa-Milan, posticipo della 20a giornata di Serie A: la sfida del Ferraris si giocherà lunedì 21 gennaio alle 15, confermando la variazione disposta dall'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. In precedenza la partita era fissata per le ore 21 dello stesso giorno e la decisione di anticiparla non è piaciuta ai tifosi con quelli genoani che stanno pensando di lasciare vuoti gli spalti per protesta.



« Genoa-Milan si giocherà lunedì 21 gennaio alle 15 di pomeriggio. Polemiche? Ce ne faremo una ragione » ha detto oggi la presidente dell'osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive Daniela Stradiotto, ospite al convegno sulla sicurezza degli stadi a Reggio Emilia, confermando così l'orario del posticipo. Lo stesso giorno si giocherà alle 20.30 Juventus-Chievo. © RIPRODUZIONE RISERVATA