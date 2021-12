Milan-Salernitana, la diretta: probabili formazioni e dove vederla. Pioli potrebbe fare a meno di Ibra dal 1'

«Mancano venti giorni alla sosta di Natale, abbiamo quattro partite importanti. Sarà difficile, la Juventus ha superato con difficoltà la Salernitana. Nessuno di noi sta pensando alla Champions. Dobbiamo tornare a vincere con continuità per restare in alto in classifica»: lo ha detto ieri il tecnico del Milan, Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Salernitana. Martedì il Milan affronterà il Liverpool a San Siro e l'obbligo è vincere per poter sperare nel miracolo qualificazione.

Ma Pioli in conferenza stampa, a più riprese, aveva assicurato che la squadra non è distratta dagli impegni Champions ed è fortemente motivata dalla sfida di campionato. «La partita di domani è importante per dare continuità. Abbiamo un'altra occasione per dimostrare che siamo una squadra forte. L'avversario è difficile molto fastidioso nella fase di non possesso. Sicuramente sarà importante la fase difensiva, è una partita che vogliamo fare bene», aveva specificato l'allenatore.

Dove vederla

Milan-Salernitana sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn (anche su Tim Vision), al quale ci si può collegare con la propria smart-tv, computer, tablet e altri dispositivi digitali. Diretta testuale su gazzetta.it.

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 25 Florenzi, 23 Tomori, 13 Romagnoli, 19 Theo Hernandez; 41 Bakayoko, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 10 Brahim Diaz, 17 Rafael Leao; 64 Pellegri. All.: Pioli

SALERNITANA (3-5-2): 72 Belec; 5 Veseli, 23 Gyomber, 26 Bogdan; 21 Zortea, 18 L. Coulibaly, 14 Di Tacchio, 28 Capezzi, 19 Ranieri; 11 Djuric, 9 Bonazzoli. All.: Colantuono