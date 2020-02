Milan, Pioli: «Romagnoli ha preso la palla. Non capisco come mai non sia intervenuto il Var per correggere l'arbitro»

Pioli critica il Var, chiarendo che avrebbe dovuto aiutare Calavarese, senza però assolvere il Milan che si è fatto raggiungere dalla Fiorentina nonostante fosse in superiorità numerica. «Le nostre responsabilità di ci sono tutte, avevamo gestito la partita come l'avevamo preparata, ma non dovevamo essere superficiali come poi abbiamo fatto» Così il tecnico del Milan dopo il pareggio del Franchì. «Dovevamo continuare a giocare come avevamo fatto fino al 70'. C'è rammarico, ed è un un peccato perchè la squadra ha tenuto bene il campo. Questo - aggkunge il tecnico a Dazn - fermo restando che il rigore non c'era. Non capisco come non si fa a non utilizzare la tecnologica in situazioni del genere. Si vede chiaramente che Romagnoli attacca la palla che va verso l'esterno. Davo per scontato, dalla panchina, che il Var aiutasse l'arbitro, trovo strano che il direttore di gare non vada a vedere episodi del genere»

