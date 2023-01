La Roma rimonta il Milan da 2-0 a 2-2: nel finale Ibanez e Abraham regalano un punto a Mourinho Foto

Poteva andare molto peggio, ma questa Roma non muore mai. La squadra di Mourinho pareggia al 94’ 2-2 a San Siro tirando fuori gli artigli negli ultimi tre minuti più recupero con Ibanez e Abraham che rispondono a Kalulu e Pobega. I giallorossi si portano a 31 punti in classifica al quinto posto al pari della Lazio, il Milan è terzo a quota 37 con la Juve. È stata una prestazione incolore e sottotono quella della Roma per quasi 80 minuti e che ha permesso ai rossoneri di esaltarsi senza troppi problemi. Nel giro dei primi otto minuti sono arrivate due ammonizioni a due uomini chiave: Mancini e Celik, entrambi avevano il compito di badare a Leao. Il gol dei padroni di casa è arrivato al 30’ con Kalulu che sugli sviluppi di un corner battuto da Tonali si è liberato dalla marcatura di Ibanez e ha schiacciato in rete di testa. La Roma ha provato a cercare il pareggio, ma le azioni d’attacco non hanno mai fatto impensierire Tatarusanu. Anche perché i tiri nello specchio al termine dei 45 minuti erano pari zero.

La svolta nel finale

Nella ripresa Mourinho sostituisce Zaniolo e Cristiante con Matic e Tahirovic e il Milan trova il raddoppio con Pobega che batte Rui Patricio con un tiro piazzato dalla distanza sul palo lontano. A quel punto la squadra di Pioli crede di avere il risultato in mano, ma Mourinho inserisce El Shaarawy per Celik e arriva il 2-1 di Ibanez su calcio d’angolo battuto da Pellegrini. Poi entra Belotti al posto di Mancini e al 93’ Abraham mette a segno il pareggio dopo una respinta di Tatarusanu. Ancora una volta i giallorossi la risolvono sul finale e prosegue la striscia di risultati utili consecutivi.