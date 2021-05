Coppa Italia femminile, è ufficiale: Milan-Roma aperta al pubblico. Ecco come assistere alla partita

È ufficiale: la finale di Coppa Italia Timvision Milan-Roma, in programma domenica 30 maggio (ore 20.30) al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà aperta al pubblico, nella quota del 20% della capienza dell'impianto (pari a circa 4.300 spettatori). Come già successo per la finale maschile, i tifosi potranno finalmente tornare sugli spalti per assistere alla sfida tra il club rossonero e quello giallorosso, che si affronteranno con l'obiettivo di conquistare il primo titolo della loro storia.

I requisiti per assistere alla partita

In base alle disposizioni governative, potranno accedere allo stadio le persone che dimostreranno di: essersi sottoposte a test molecolare o antigenico nelle 48 ore che precedono l'inizio della partita (validità dalle 20.30 del 28 maggio); essere in possesso di certificazione vaccinale (per chi ha completato il ciclo la validità è di nove mesi a fare data dal completamento del ciclo vaccinale; per chi ha fatto solo una dose la validità scatta dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale); essere in possesso di certificazione di avvenuta guarigione da Covid (la validità è di 6 mesi dalla data di fine isolamento).

Come assistere alla finale

L'ingresso allo stadio sarà a titolo gratuito. Chiunque volesse partecipare all'evento, oltre portare con sé il giorno della finale una delle tre certificazioni previste per il coronavirus - in formato cartaceo, non digitale - dovrà - nel caso dei tifosi del Milan - inviare una mail indicando il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita a biglietteria acmilan.com. I sostenitori della Roma, invece, troveranno tutte le info sui biglietti sul sito della società asroma.com. Sarà possibile richiedere il tagliando del match anche alla Divisione Calcio Femminile scrivendo all'indirizzo coppaitaliafemminile figc.it.

