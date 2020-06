Milan, Pioli: «Vittoria meritata che ci dà morale»

«I cambi da qui alla fine saranno importantissimi. L'orario ci ha messo a dura prova, i cambi ci hanno dato la spinta. È facile entrare in campo e fare bene, sono tutti disponibili e attenti. Abbiamo vinto con merito perchè siamo stati squadra dall'inizio alla fine, con idee chiare, compattezza e generosità. Siamo soddisfatti, da tempo volevamo battere un avversario forte: la vittoria è arrivata con merito». Sono le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli a Dazn dopo il successo per 2-0 sulla Roma a San Siro. «I risultati sono andati male con le prime ma non le prestazioni, siamo stati al di sotto solo con l'Atalanta. Con le altre ce la siamo giocata, ci è mancata la continuità. Questa vittoria ci dà morale, ma la prossima partita sarà sempre quella più importante, servirà una prestazione da Milan», ha aggiunto Pioli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA