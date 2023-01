Lunedì 9 Gennaio 2023, 09:48

Milan-Roma 2-2, ecco le pagelle

RUI PATRICIO 5,5

Sembra arrivarci, ma poi quasi schiaffeggia in porta il colpo di testa di Kalulu. Goffo, ma efficace, sul tiro di Hernandez. Non perfetto, in generale.

MANCINI 5,5

Tampona quanto può la terribile linea sinistra del Milan. Da quel lato si balla spesso.

SMALLING 6,5

Arriva di testa ovunque, non c'è (su Kalulu) quando serviva. Del resto, non può stare ovunque.

IBANEZ 6,5

Parte subito con i soliti spunti da Seleçao, poi si perde Kalulu sull'angolo per il gol del Milan. Segna la rete del 2-1, ma pesa - per il voto- l'errore sul vantaggio milanista. Testardo.

CELIK 5,5

Il giallo che prende dopo nove minuti lo condizione e pure tanto. Ha un ruolo delicato, tra obblighi difensivi e voglia di ripartire. Leao è in vena e la serata è subito in salita. Timido.

CRISTANTE 5,5

Non è Modric ma il centrocampo della Roma ha bisogno del suo dinamismo e del suo senso della posizione. Ma stavolta non è del tutto all'altezza della situazione, fatica. Gestisce palla, ma a volte arranca quando i dirimpettai partono in velocità. Non era la sua partita.

PELLEGRINI 6,5

Giocando in mezzo al campo, gestisce più palloni del solito. Non è facile trovare sbocchi in avanti, se gli attaccanti non danno troppa profondità. Pure lui finisce col perdersi dietro infinite rincorse. Con l'uscita di Zaniolo, torna a fare il trequartista. Meglio. Suoi i precisi calci piazzati per le reti di Ibanez e per la punizione per Abraham.

ZALEWSKI 6

Si rivede il vero Zalewski sul finire del primo tempo, quando controlla un pallone complicato, rientra dentro il campo e sfiora il palo con un tiro. Quello è poco altro, ma è già qualcosa. E' giovane, ci vuole pazienza. Cresce.

DYBALA 5,5

Si vede quasi mai. Ha una palla buona nel primo tempo, la rende bellissima ma alla fine si inceppa. Non è al massimo, si vede. E la Roma ne risente. Si procura una punizione decisiva, unico lampo nel buio.



MATIC 6

Entra con lentezza, buttando dentro un po' di esperienza e personalità. Dà la scossa. Attore protagonista sulla rete di Abraham.

TAHIROVIC 6

Il giovane assaggia il campo di San Siro, con un certo piglio.

EL SHAARAWY 6

Deve allargare il gioco e creare superiorità là davanti. Ma il tempo è poco. Ci mette anima.

BELOTTI NG

Pochi minuti, ha solo il tempo di far festa per il pari.

FOTI 6

La formazione iniziale, con i quattro giocatori offensivi negli 11, lasciava spazio alla speranza di vedere una Roma più brillante, più coraggiosa. Invece, tutto così piatto e prevedibile. Il risveglio è nel finale, anche grazie ai cambi effettuati, che hanno dato sostanza e coraggio alla squadra per la rimonta.