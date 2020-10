Milan-Roma, le probabili formazioni: Pioli ritrova Calhanoglu, Fonseca recupera Mancini

Il Milan, in testa alla classifica a punteggio pieno (4 successi in 4 partite) e imbattuto da 21 gare, ospita la Roma a San Siro. Pioli conta sul ritorno di Calhanoglu da trequartista nel 4-2-3-1 alle spalle di Ibrahimovic. L'alternativa rimane Brahim Diaz. A centrocampo, invece, Bennacer preferito a Tonali. Fonseca, dopo il turnover esagerato di Berna (9 cambi), schiera la formazione base con il 3-4-2-1: in difesa recuperato Mancini, dopo il secondo tampone negativo. Pellegrini torna in medfiana accanto a Veretout. Davanti il tridente con i senatori Pedro, Dzeko e Mkhitaryan. Ballottaggio Santon-Peres.

LE PROBABILI FORMAZIONI



MILAN (4-2-3-1): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 Theo Hernandez; 4 Bennacer, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 10 Calhanoglu, 17 Rafael Leao; 11 Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

ROMA (3-4-2-1): 83 Mirante; 23 Mancini, 3 Ibanez, 24 Kumbulla; 18 Santon, 7 Pellegrini, 17 Veretout, 37 Spinazzola; 11 Pedro, 77 Mkhitaryan; 9 Dzeko. Allenatore: Fonseca.



Arbitro: Giacomelli di Trieste.



