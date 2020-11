Milan, riparte la corsa in campionato. Bonera: «Speriamo che Ibra torni presto»

Archiviato il pareggio contro il Lille in Europa League, riparte la corsa del Milan in campionato. Domani contro la Fiorentina mancheranno ancora Ibrahimovic e Rafael Leao, ma Daniele Bonera (Stefano Pioli e il suo vice Giacomo Murelli sono ancora out per il coronavirus) ritrova Saelemaekers.

Fiorentina. «Hanno attraversato un periodo difficile, ma conosciamo il loro valore».

Europa League. «A livello difensivo abbiamo fatto una buona prestazione. Purtroppo abbiamo fatto quello errore in occasione del Lille, ma siamo contenti di tutti».

Certezze. «Il Verona non le ha cancellate, avevamo bisogno di riposare dopo un periodo lungo di partite. Abbiamo ripreso il cammino dove lo abbiamo lasciato, ma anche col Verona abbiamo fatto una buonissima gara».

Ibrahimovic. «Sarà valutato la settimana prossima, è di buon umore, ci fa sperare in un rientro nel più breve tempo possibile».

Calhanoglu. «Fa parte di ogni giocatore avere momenti più o meno positivo. L’apporto che ci dà in campo è prezioso, confidiamo tanto in lui, al di là dei numeri. Siamo contenti del suo lavoro».

Tonali. «Il suo è un po’ il percorso fatto da Bennacer l’anno scorso. Sandro sta crescendo, ci parliamo spesso, ci facciamo molto affidamento, giovedì è stato protagonista nel passaggio per Rebic».

