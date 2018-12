Milan avviato verso il ricorso al Tas per la sentenza Uefa. Scaroni: «Andiamo così così, ma siamo quarti»

Il Milan appare intenzionato a presentare ricorso al Tas di Losanna contro la sentenza della Uefa sulle violazioni commesse dai rossoneri in materia di Fair Play Finanziario nel triennio 2014/17. I legali del fondo Elliott infatti, dopo aver visionato nei dettagli il dispositivo di 35 pagine della Uefa, considerano troppo pesante la sentenza di venerdì scorso e ritengono ci siano margini per contestare la decisione della Camera Giudicante, che ha sanzionato il Milan con una multa di 12 milioni, con la limitazione a 21 giocatori nella lista Uefa per due stagioni e l'esclusione dalle coppe in caso di mancato pareggio di bilancio nel 2021. Un nuovo round è quindi atteso davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport, che lo scorso luglio aveva riammesso il Milan in Europa League dopo l'esclusione decisa dalla Uefa un mese prima.

«Stiamo andando un pò così così ma siamo quarti e questa è una novità importante. Noi abbiamo bisogno che il Milan torni in Champions League. Dobbiamo cercare di restare quarti, questo è l'importante». Lo dice, dal palco della festa del Settore Giovanile del Milan, il presidente rossonero Paolo Scaroni. «Il presidente - aggiunge Scaroni, parlando con i ragazzi del vivaio - rappresenta l'azionista, chi ha investito i soldi, si occupa di temi di rilievo sulla squadra. Io mi occupo del nuovo stadio del Milan, pensiamo di farlo insieme all'Inter. Mi riservo il ruolo di aiutare Gazidis ad ambientarsi».

