Milan, resti un eterno Peter Pan: nelle grandi sfide manca il salto di qualità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un eterno Peter Pan con la paura di crescere, di cambiare ed essere padrone del proprio destino. Questo Milan è un po’ così: sul più bello non vola, quando deve mostrare le sue qualità, il suo talento, il suo gioco, si blocca. I rossoneri, nelle partite che contano, non fanno mai il salto di qualità. Al di là degli errori individuali, vedi l’uscita sciagurata di Donnarumma o le pessime prestazioni di Calhanoglu e Bonaventura. Molte, tante, troppe responsabilità sono di Rino Gattuso, che forse ha la colpa di avere il cuore colmo della passione per questi colori che lo fanno andare in tensione nei big match. Se potesse, scenderebbe in campo il buon Rino. Ma non può. Se al Milan è fatale l’errore di Donnarumma, lo è ancora di più il non riuscire a cambiare quando la squadra è in difficoltà. I rossoneri sono sempre rimasti in balìa dell’Inter e qualcosa andava fatto prima. Non si tratta di una sostituzione piuttosto di un’altra. Si tratta di avere il coraggio di smuovere gli ingranaggi stravolgendo del tutto la squadra. Ed è quello che i tifosi del Milan si aspettavano con l’ingresso di Cutrone (al posto di Calhanoglu). Un 4-4-2 più ordinato. Invece no. Il modulo è rimasto lo stesso con Cutrone, un giocatore famelico in area, costretto ad aiutare Rodriguez senza quindi poter essere dirompente al fianco di Higuain, che resta sempre più isolato lì davanti. Solo a contrastare i difensori avversari, perdendo la pazienza in più occasioni. Il derby scrive una sentenza severa: questo Milan ha ancora molto da fare per crescere e dimenticare il suo passato glorioso, che a volte pesa come un macigno. È sicuramente sulla strada giusta, ma non si trova ancora in quel rettilineo che porta al quarto posto, alla Champions. O questa squadra cresce o rischia di buttare via punti su punti. Con il risultato di un’altra pericolosa rivoluzione. L’ennesima negli ultimi anni.