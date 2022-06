Milan, RedBird è già al lavoro: c'è Scamacca per l'attacco. Napoli, idea Deulofeu insieme a Bernardeschi. Inter, Radu verso la Cremonese

La mattinata milanese di Gerry Cardinale è iniziata attorno alle 7:30, quando ha incontrato l’ad della Lega serie A, Luigi De Siervo. La giornata è proseguita con l’incontro con la dirigenza, la visita al Museo e il summit con il direttore tecnico, Paolo Maldini, e il tecnico, Stefano Pioli. È stata ribadita la volontà di crescere ancora per tornare protagonisti anche in Europa. Non cambia, però, la strategia: si andrà avanti puntando sulla valorizzazione di talenti giovani e di prospettiva. Il Milan ha in pugno Renato Sanches, in stand by Botman, mentre lavora con il Bruges per Lang (che spinge per lasciare il Belgio e approdare in Italia) e De Ketelaere.

Per l’attacco la pista più accreditata è quella che porta a Scamacca. Ma resta il nodo più importante: il rinnovo di Rafael Leao. Il club di via Aldo Rossi punta a salire a 6 milioni di euro (il portoghese attualmente guadagna 1,5 e il precedente accordo verbale a 4,5 non basta più dopo la stagione straordinaria disputata). C’è da capire la volontà dell’esterno. Invece, la Juventus aspetta Pogba, che ha ufficializzato il suo addio al Manchester United. I bianconeri a Londra hanno incontrato i procuratori di Di Maria per capire se la trattativa con l’argentino, che arriverebbe a parametro zero, possa andare in porto. Chiellini proverà l’esperienza della Mls, ai Los Angeles FC. Il Napoli è al lavoro per rinforzare le corsie esterne: dopo Bernardeschi, è iniziato il corteggiamento a Deulofeu. L’Inter lavora anche al mercato in uscita: Bastoni è vicino al Tottenham (sullo sfondo ci sono i Red Devils), mentre Radu potrebbe andare alla Cremonese, neopromossa in A, e archiviare del tutto l’errore di Bologna del 27 aprile, costato di fatto uno scudetto alla squadra di Simone Inzaghi. Girandola panchine: Paolo Zanetti è vicino all’Empoli, mentre Rino Gattuso sta per sbarcare in Spagna, al Valencia.