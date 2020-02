Milan, Pioli lancia Zlatan: «Ibrahimovic non parla a caso, mi ha detto che sta bene»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sarà ancor Ibrahimovic in campo contro il Torino, nel posticipo di domani sera, come ha confermato Stefano Pioli in conferenza stampa: «Zlatan non parla mai a caso, mi ha detto che sta bene».«Mi ha detto che sta bene, Zlatan non parla mai a caso».«Un avversario difficile da superare per i valori della squadra, ha valori tecnici e fisici importanti».. «Li abbiamo già affrontanti in coppa, dove abbiamo vinto soffrendo».«So benissimo qual è il mio ruolo e come siamo stati bravi tutto a non farci portare via dalle voci di mercato, dobbiamo fare così fino alla fine. Siamo in un grande club, è normale ci siano voci, dobbiamo essere molto concentrati sul nostro lavoro».«Non sono preoccupato sul mio futuro e non ci sto neanche pensando, voglio cercare insieme alla squadra di sfruttare questa situazione. Dove sarebbe il Milan con me e Zlatan fin dall’inizio? Non so rispondere».«Se abbiamo ancora la faccia di Ibrahimovic? La faccia è quella, sono bastati tre minuti per cambiare il derby, abbiamo mollato soltanto tre minuti. Abbiamo imparato facendo una gara intensa con la Juventus».