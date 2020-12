Milan, recupera solo Theo Hernandez. Pioli: «Dispiaciuti per Ibra, ma tornerà più forte di prima»

In casa del Sassuolo il Milan recupera soltanto Theo Hernandez. Ancora out Ibrahimovic (rischia anche di saltare la gara di San Siro contro la Juventus del 6 gennaio), Kjaer e Bennacer. «Eravamo convinti di poter avere in campo Zlatan», ha detto Stefano Pioli.

Ibrahimovic. «Ieri quella di Zlatan è stata una giornata particolare. Eravamo convinti potesse recuperare per domani e potesse giocare per uno spezzone. Sono molto dispiaciuto per lui perché aveva tanta voglia di rientrare. Sono cose che succedono, ma tornerà più forte di prima».

Mercato dopo Ibra. «Il faccia a faccia c’è stato prima di queste partite. È normale parlare di queste situazioni dato che il mercato di gennaio si sta avvicinando. L’infortunio di Ibrahimovic non cambierà le nostre strategie».

Rebic e Rafael Leao. «Rebic nelle ultime due non ha fatto gol, per bravura del portiere e perché non gli gira bene, ma sono molto soddisfatto di lui. Ci sta dando profondità e movimenti. Se avesse segnato l’altra sera su quella bella azione il vostro giudizio sarebbe cambiato. Leao? Ha sofferto l’infortunio».

Contraccolpo psicologico. «La squadra non avrà nessun contraccolpo psicologico perché è una squadra che propone e che crea. È chiaro che si sa che possono arrivare questi momenti, ma siamo una squadra di qualità e con valori importanti».

Gol giocatori diversi. «Fattore positivo. Significa che siamo imprevedibili. Il fatto che i nostri avversari marchino tanti i nostri attaccanti è un plus e ci aiuta a creare altre possibilità».

Classifica. «Da gennaio a oggi abbiamo messo in campo prestazioni positive. Il dato interessante è che abbiamo 15 punti in più rispetto all’anno scorso, significa molto per la nostra crescita».

Sassuolo. «Recuperano giocatori importanti. Sono una squadra da affrontare con grande attenzione. Dovremo essere attenti e lucidi dal punto di vista tattico».

