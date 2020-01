Milan, Pioli: «Abbiamo 21 partite per cambiare la nostra stagione». Ibrahimovic verso il debutto

«Troppi pochi punti fatti». Parte così la conferenza stampa del tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del match contro la Sampdoria. «È il momento di cambiare la nostra direzione. Bisogna fare più punti, abbiamo 21 partite di campionato per cambiare la nostra stagione, che fino ad oggi non è positiva. Dobbiamo iniziare a partire da domani».



Tutto come previsto. Zlatan Ibrahimovic figura tra i 23 convocati di Stefano Pioli per la sfida dell'Epifania. Contro la Sampdoria ci sarà, quindi, il secondo debutto dello svedese al Milan, da stabilire solo se titolare oppure a partita in corso. Pioli con i convocati regala anche indizi di mercato: assenti Biglia e Duarte per infortunio, mancano dalla lista anche Rodriguez e Borini, in odore di cessione. Rebic non è al meglio fisicamente, ma resta in uscita.





