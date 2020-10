Milan, Pioli: «Soddisfatto, ma con qualche rimpianto»

«Vado a casa soddisfatto della prestazione, non è questo il momento di guardare la classifica. Ma è inutile nasconderlo, a fine partita i giocatori non erano soddisfatti: quando fai una partita di livello, vai tre volte in vantaggio, i rimpianti ci sono». È il bilancio di Stefano Pioli dopo il pareggio per 3-3 del suo Milan contro la Roma, caratterizzato da un rigore per parte molto contestati in campo, su cui l'allenatore rossonero ha preferito non esprimersi davanti alle telecamere. «Abbiamo concesso il giusto, ma purtroppo loro hanno sfruttato meglio di noi le palle inattive ed è finita con un pareggio. Questa prestazione ci dà ancora più convinzione che è la strada giusta - ha osservato Pioli, intervistato da Sky - Tatarusanu? Gli errori fanno parte del calcio. Sul calcio d'angolo ha sbagliato i tempi d'uscita. È un portiere forte, al debutto qualcosa può aver pagato. Ma la prestazione della squadra è stata attenta, generosa, di spirito. Purtroppo non siamo riusciti a portare a casa la vittoria. In alcune scelte siamo stati poco lucidi. Potevamo fare di più la partita, invece qualche scelta è stata sbagliata. Non dimentichiamoci che l'anno scorso la Roma è arrivata davanti a noi e ha grandissimi giocatori. Però siamo stati pericolosi, tanti miei giocatori stanno crescendo e vogliamo andare avanti in tutte le competizioni perché abbiamo i mezzi per farlo».

