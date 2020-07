Milan, Pioli avvisa l'Atalanta: «Siamo cambiati rispetto alla gara di andata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono passati poco più di sette mesi da quel 22 dicembre, quando il Milan a Bergamo contro l’Atalanta perse 5-0: «Siamo cambiati tanto rispetto al girone di andata», ha detto Stefano Pioli, fresco di rinnovo del contratto con i rossoneri fino al 2022: «Sono felice, ci speravo». Il Milan è in piena emergenza difensiva: Theo Hernandez è squalificato, mentre Conti e Romagnoli sono out. Invece, Kjaer è in dubbio.. «Non vinciamo da così tanto con l’Atalanta a San Siro? Sarà uno stimolo in più. Vogliamo che questo periodo continui il più a lungo possibile. L’Atalanta è prima in quasi tutte le statistiche del campionato, ma noi stiamo bene e vogliamo fare una grande partita».. «Siamo cambiati tanto rispetto all’andata, quella era stata una gara particolarmente negativa per noi e positiva per loro. Hanno segnato grandi gol, ma noi eravamo ancora all’inizio del percorso di crescita».. «Ha caratteristiche importanti per noi, abbina una grande partecipazione alla fase offensiva a una grande fisicità in quella difensiva. Non sarà l'unica assenza, ma Laxalt ha fatto bene contro il Sassuolo e anche gli altri faranno bene».. «Fatico a non pensarci, è quello che desideravo e speravo».«Il suo contributo è stato importante, ma c'è da capire se ci sarà la volontà di continuare».