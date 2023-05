Milan, Pioli prova a ribaltare l'Inter: «Le imprese esistono. Rafael Leao sta bene»

Lunedì 15 Maggio 2023, 15:36







È un Milan che non avrà nulla da perdere quello che domani scenderà in campo a San Siro (sold out, 12 milioni di euro di incasso) con l’obiettivo di ribaltare il 2-0 conquistato dall’Inter nella semifinale di andata. La posta in palio è importante: la finale di Champions del 10 giugno contro la vincente di Manchester City-Real Madrid. «Ci sono concentrazione e motivazione, ci stiamo preparando al meglio possibile per provare a vincere la gara di domani», ha detto Stefano Pioli. E c’è grande fiducia per il rientro di Rafael Leao, out all’andata e contro lo Spezia per l’infortunio del 6 maggio con la Lazio: «Sta meglio, così come Krunic e Messias. Se tutto va come deve andare, saranno a disposizione per la rifinitura e saranno della partita domani. Bennacer, invece, si opera domani». Sul match: «Non credo sia facile. Credo che abbiamo un obiettivo importante ovvero vincere la partita e provare a qualificarci per la finale di Champions, che nessuno avrebbe mai pronosticato, così come a inizio anno nessuno avrebbe mai pronosticato una nostra presenza in semifinale. La preparazione sarà la migliore possibile. So che possiamo giocare una grande partita e so quanto sono forti i miei giocatori». Non sarà facile domare l’Inter, che arriva da sette vittorie di fila tra campionato, Coppa Italia e Champions: «La partita è lunga, vogliamo iniziarla meglio e dobbiamo sbagliare il meno possibile e sfruttare i loro errori. L’Inter è la squadra che ci mette più in difficoltà? Sono molto forti, ma le imprese esistono». Con l’allenatore rossonero c’era Tonali: «Questa è la nostra occasione, possiamo cambiare la partita dell’andata e dare una spinta in avanti», ha detto.