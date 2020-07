Milan, Pioli ignora il futuro: «Non so se il club ha già deciso, ma pensiamo a migliorare la classifica»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Milan vuole completare il trittico di gare insidiose battendo il Napoli, dopo aver vinto contro Lazio e Juventus. «Inutile guardarsi indietro, non abbiamo avuto continuità», ha detto Stefano Pioli.. «Il talento ce l’ha senz’altro, è innato. Ma va coltivato e va allenato, sono molto contento di quello che sta facendo. Sta dando un aiuto importante alla squadra».. «Dobbiamo fare una grande prestazione, ne abbiamo le qualità. Dobbiamo giocare con questa consapevolezza, dobbiamo sfruttare questo momento e dare il massimo».. «Difficile fare paragoni e confronti, Rino aveva cominciato la stagione dall’inizio. Ha fatto un ottimo lavoro come lo sta facendo al Napoli. Ha la capacità di far giocare bene le sue squadre e di dare la giusta mentalità. I conti si fanno alla fine e c'è ancora tanto da fare».. «Siamo ancora settimi in classifica e non saremmo contenti di finire così. Dobbiamo provare a raggiungere quelle che ci sono davanti. Dobbiamo migliorare la nostra classifica, che non è quella che vogliamo».. «Non so se il club ha già deciso, ma non è una mia preoccupazione. L’unica preoccupazione mia e dei miei giocatori è fare bene. A Milanello stiamo bene e abbiamo lavorato tanto fin da ottobre, non solo durante il lockdown. Poi chi dovrà prendere le decisioni le prenderà. Non c'è bisogno di fare dei patti, siamo professionisti e viviamo di passione per il nostro lavoro».