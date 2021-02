Milan, Pioli infiamma il derby: «Ibrahimovic-Lukaku? Mi tengo Zlatan»

Missione controsorpasso. Il Milan proverà a battere l’Inter e riprendersi la vetta del campionato. «Tra Ibrahimovic e Lukaku, mi tengo Zlatan», ha detto Stefano Pioli, che non avrà a disposizione Bennacer.

Tex Willer. «Avrebbe preparato il derby con testa fredda e cuore caldo, con umiltà ma anche con volontà e determinazione».

Derby. «Ho sempre creduto tantissimo nel nostro lavoro, nell’ambizione di questo club, abbiamo cominciato un percorso che ci sta dando degli ottimi risultati, giochiamo un derby che non si vedeva da tantissimo tempo. Siamo volenterosi per fare bene questa partita».

Chiave tattica. «I derby precedenti sono stati sempre equilibrati, con parecchie occasioni da gol. Domani la squadra che avrà maggior compattezza e che riuscirà ad essere più precisa potrà avere più possibilità».

Tonali. «Ha un potenziale enorme ma è molto giovane, al primo anno a certi livelli. Sta crescendo bene, sarà un giocatore molto forte, ma sta dimostrando le proprie qualità. Anche se sei giovane devi reggere le aspettative, ma è sereno e motivato come i compagni».

Momento. «Nelle ultime due partite non abbiamo alzato il nostro livello di gioco, anche la fase difensiva non ci ha visto così solidi e compatti».

Ibrahimovic vs Lukaku. «Mi tengo tutta la vita Ibra ma grande rispetto per Lukaku. Lo scontro? Sarebbe stato meglio non fosse successo, ma quella di domani è un’altra partita».

Gara. «Non sarà decisiva».

