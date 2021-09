Milan, Pioli: «Ibrahimovic e Kessie ci saranno. E vorrei che Frank rinnovasse»

Sabato 11 Settembre 2021, 14:11

È già tempo di grandi sfide a San Siro. Il Milan affronterà la Lazio, entrambe sono a sei punti in classifica (due vittorie su due), senza Giroud (risultato ieri negativo al Covid) e con Ibrahimovic che dovrebbe partire dalla panchina. Chance dall’inizio, come falso nueve, per Rebic. «Ibrahimovic e Kessie sono disponibili», ha annunciato Stefano Pioli.

Milan, Pioli: «Non ci voleva l'infortunio di Krunic»

Gestione di Ibra. «È un grande, sa benissimo quali sono le sue condizioni. Si è sacrificato tanto per recuperare, lavorando dalla mattina alla sera. Adesso sta bene, nessuno del gruppo squadra del Milan può giocare tutte e sette le partite per intero in questi 21 giorni. Non ci saranno problemi a gestirlo, mi auguro che possa avere quella continuità che l'anno scorso ci è mancata».

Kessie. «Vorrei che Kessie firmasse, è una situazione che riguarda più il club e il suo agente. Quando c'è una trattativa si va avanti per tanto tempo, è normale che sia così. Con Franck parlo di campo e lo vedo motivato, sereno e positivo. Al momento non ci sono problemi».

Tonali. «Credo che la sua crescita sia sotto gli occhi di tutti, è completo. Le sue qualità stanno vedendo fuori, è un ragazzo serio. Sandro sa che c'è grande competitività in questa squadra. Sanno che non è la quantità di minuti ma la qualità che sarà determinante».

Rosa. «Assolutamente sì, siamo migliorati come spessore e come composizione di rosa. Messias è ancora più indietro, ha bisogno di un lavoro specifico. Bakayoko anche lui è un po' indietro. Mi auguro di averli tutti con una condizioni più omogenea, ma al completa siamo una squadra che mi dà la possibilità di fare diverse scelte e di essere competitivi».

Partita. «Sulla carta, perché poi il campo può smentire, è una partita tra due squadre con grande qualità. Una partita spettacolare. La Lazio è molto forte in tutti i reparti, abbina qualità e fisicità, sono partiti forte. Noi stiamo bene, vogliamo provare a vincere anche domani. Tutte e due le squadre proveranno a creare difficoltà agli avversari».

Luis Alberto. «Se è un rimpianto, mai avuto altre richieste. Sono contento della mia rosa».