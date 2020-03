Milan, Pioli: «Dobbiamo avere tutti la mentalità di Ibrahimovic»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riparte dalla sfida con il Genoa la rincorsa in Europa del Milan. «Dobbiamo avere la mentalità di Ibrahimovic, che ha fame di vincere e lotta ancora nonostante i grandi traguardi raggiunti», ha detto Stefano Pioli.Vicinanza società. «Ho sempre avvertito da parte del club il sostegno e il supporto. A Milanello stiamo lavorando bene con concentrazione e determinazione, abbiamo tutti i migliori strumenti a disposizione per preparare la partita».Genoa. «Stanno lottando per un obbiettivo importante come noi. Sono un avversario in condizione che lavora bene e che nei risultati precedenti ha ottenuto due vittorie e una sconfitta combattuta con la Lazio».Davide Nicola. «Sta facendo un ottimo lavoro quanto difficile. È altrettanto vero che noi abbiamo lavorato tanto su come stare in campo, su come giocare cercando di dominare il campo e gli avversari sapendo tuttavia che dentro le partite ci sono tante possibilità. Dovremo essere pronti a livello caratteriale e mentale per approfittare di qualsiasi situazione».Mentalità Ibrahimovic. «Allenare Zlatan è stimolante per me e per i compagni. Ha una fame di vincere e di lottare ancora, nonostante i grandi traguardi raggiunti, con quella perfezione per cercare di eccellere. Questa è la mentalità che il Milan deve avere. Dobbiamo fare qualcosa di significativo e per farlo dobbiamo lottare tutti i giorni con la mentalità che Ibrahimovic e la squadra stanno mettendo in campo tutti i giorni».