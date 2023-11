Milan, Pioli: «Dimostrare con i fatti che abbiamo capito gli errori. Camarda? Può darci una mano»

Milan, in piena emergenza infortuni, non può sbagliare a San Siro contro la Fiorentina. «Mai come ora le parole servono a poco, servono i fatti e dobbiamo dimostrarlo. Dobbiamo dimostrare con i fatti che abbiamo capito gli errori che abbiamo fatto», ha detto Stefano Pioli. Che a causa infortuni, punterà anche su Camarda, 15 anni (ha avuto uno deroga dalla Figc per essere convocato), e già pilastro importante della Primavera di Ignazio Abate: «Il talento non ha età. Lui ne ha tanto. Il destino ti crea a volte certe occasioni. Dobbiamo aiutarlo. È giovane, ma caratterialmente già maturo. È felice di essere con noi ed è pronto a darci una mano se servirà». E sul momento delicato: «Io lavoro, devo restare concentrato su quello che stiamo facendo.

Lavoriamo per crescere, non per cercare un colpevole, ma per migliorare. Se sono convinto di avere una squadra forte? Ci possono essere due comportamenti: chi cerca di costruire qualcosa di importante e chi cerca di rovinare tutto. Io appartengo alla prima categoria. Rimango con fiducia nei miei giocatori, non perché devo vendere qualcosa, ma perché per otto gare siamo stati meritatamente in testa, poi nelle ultime quattro non abbiamo raccolto ciò che volevamo e ci siamo presi le nostre responsabilità. Se siamo in lotta ancora per lo scudetto? Mancando 26 partite, tante squadre si possono sentire in lotta per lo scudetto, ma non deve essere questo il nostro pensiero».