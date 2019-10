Milan, Pioli difende Suso: «Chi colpisce un giocatore, allora colpisce me»

Ultimo aggiornamento: 15:21

Sarà una sorta di derby per Stefano Pioli, che domani sera guiderà il Milan contro la Roma: «Hanno perso soltanto una partita, sono forti», il complimento ai giallorossi del tecnico rossonero.«Non prendiamo parte ai processi social o mediatici, siamo un gruppo coeso e unito, lavoriamo per ottenere risultati importanti, per essere squadra. Essere squadra significa sacrificarsi per il compagno. Quando si colpisce un giocatore si colpisce me e soprattutto il Milan. Vogliamo essere una squadra che va in campo con idee chiare».. «C’è l’aria giusta, vogliamo dimostrare di poter fare bene».«Domani affrontiamo una squadra che ha perso una sola partita, è forte. Mi aspetto una Roma molto determinata, in certi momenti i giocatori si compattano e danno tutto. Sarà importante rispondere colpo su colpo».. «Non mi preoccupa, stiamo pensando unicamente alla partita di domani. Dobbiamo mantenerci una squadra determinata per tutti i 90’. Domani c'è una partita complicata, ma abbiamo le qualità per affrontarla bene».«Hakan è un giocatore di grandissima qualità, non mi è piaciuto solo il gol, ma anche l’interpretazione di grandissima intensità».«Non ho fatto esperimenti, ho scelto la squadra che ritenevo migliore e continueremo così. Possono anche giocare insieme, basta trovare i giusti equilibri. Sono importanti i titolari, ma anche quelli che partono dalla panchina».«Può fare meglio, da lui mi aspetto un contributo maggiore».«A questo punto della scorsa stagione, il Milan era da quarto posto, dobbiamo rimboccarci le maniche. Noi dobbiamo provare a vincerle tutte, poi vediamo».